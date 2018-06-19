Сотни человек пришли на митинг в поддержку мэра Риги Ушакова

В столице Латвии около тысячи человек пришли на митинг на Ратушной площади в поддержку мэра Риги Нила Ушакова.

Рижский градоначальник заявил собравшимся, что ему нечего бояться, потому что он не совершал ничего противозаконного.

Ушаков также отметил, что гордится своей работой, проделанной в городе, хотя и признает, что им были допущены ошибки.

Он также принес собравшимся извинения за то, что не ему удалось сделать, сообщает «Интерфакс».

Мэр Риги заявил, что у него болит сердце, когда он видит, что русские и латыши конфликтуют друг с другом, отмечает ФАН.

Ушаков добавил, что латвийские политики, которые, руководствуясь своими «грязными интересами», сталкивают лбами два народа, достойны осуждения.

Участники акции пришли на митинг с флагами Латвии и плакаты с надписями: «Руки прочь от Ушакова!», «Оставьте в покое Рижскую думу», «Дайте хорошее образование нашим детям», «За Нила!», «Где наши пенсии?» и другими.



Среди собравшихся — не только рижане, но и жители Даугавпилса, Резекне и Лиепаи, отмечает РЕН ТВ.

В настоящее время организаторы митинга закончили выступления, участники постепенно расходятся.

30 января в кабинете мэра Риги Нила Ушакова, а также у него дома прошли обыски. Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией Латвии в сопровождении директора юридического управления Рижской думы Яниса Лиепиньша вынесли из здания документы.

Нил Ушаков — лидер партии «Согласие», выступающей в защиту русскоязычных жителей Латвии. Его неоднократно штрафовали за использование русского языка в стране.

