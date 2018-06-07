Получены новые фотографии Урана и Нептуна

Группа астрономов с помощью космического телескопа «Хаббл» получила новые снимки ледяных гигантов Урана и Нептуна.

Они являются одними из самых малоизученных планет Солнечной системы. До недавнего времени только межпланетная станция «Вояджер-2» смогла изучить Уран и Нептун вблизи, все остальные наблюдения за планетами происходят с Земли или орбиты.

Для нас представляет особый интерес изучение Урана и Нептуна, в частности образование и эволюция крупных ураганов и их взаимодействие с окружающей средой, сезонные изменения в атмосфере, — пояснили ученые.

Новые снимки, полученные в ходе программы OPAL помогли астрономам ответить на некоторые вопросы.

Во время изучения новых снимков специалисты увидели огромную яркую область белого цвета, названную «полярной шапкой», которая возможно является долгоживущим штормом и могла образоваться из-за сезонных изменений в атмосферных потоках.

Когда в 1986 году станция «Вояджер-2» пролетал мимо Урана, эта структура была менее заметной, а на планете была зима, в то время как сейчас середина летнего периода.

Снимок Нептуна удалось получить благодаря телескопу «Хаббл». На фотографии заметен антициклон, который возник летом в южном полушарии планеты. До этого на Нептуне в 1989 году было открыто Большое темное пятно, диаметр которого всего лишь в три раза меньше Большого красного пятна на Юпитере.