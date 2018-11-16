Умер знаменитый британский актер Альберт Финни

В возрасте 82 лет скончался выдающийся британский актер Альберт Финни, сообщает Би-би-си.

Он известен по ролям в фильмах «Том Джонс», «Костюмер», «Убийство в Восточном экспрессе», «Крупная рыба», «Эрин Брокович» и «Черчилль».

Последней картиной с его участием стал боевик о Джеймсе Бонде «007: Координаты „Скайфолл“».

В активе актера три «Золотых глобуса» и пять номинаций на «Оскар».

Финни умер в кругу семьи после непродолжительной болезни, говорится в сообщении телеканала.