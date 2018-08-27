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Фотограф показал, как создать крутые фото без крутой техники

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  • 08 февраля 2019, 18:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Просматривая ленты в социальных сетях, мы бываем очарованы красотой и качеством фотографий. Кажется, что у всех этих людей есть профессиональные фотографы, специальное оборудование и куча ассистентов с разнообразным реквизитом. 

Однако фотограф и графический дизайнер Кэлоб Кастеллон (Calob Castellon) из американского города Калипатрия утверждает, что для создания красивого снимка вовсе не обязательно иметь крутую технику, достаточно пары прямых рук, смартфона и немного смекалки. На своём примере мастер показывает, что в таких непрезентабельных местах, как ближайший продуктовый магазин, уличный банкомат, торговый центр или собственный холодильник, можно сделать волшебные фотографии.

Фотограф советует не верить всему, что мы видим в социальных сетях и доказывает, что каждому под силу создать прекрасный снимок с минимальными ресурсами. Советы мастера по достоинству оценили уже 360 тысяч подписчиков в Instagram.

А у вас какие лайфхаки для создания идеальной фотографии? Что из этого готовы применить на практике?

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