На ледяной орбите соседней звезды найдена органика

Астрономы из Токийского университета сделали открытие: обнаружили на орбите соседней звезды органику.

Звезда получила название V883 Ori, а ее главная особенность в том, что она постоянно увеличивается в размерах, растапливая снежную кромку вокруг светила.

Самое интересное оказалось внутри: лед сохранил в себе органику. Ученые пояснили, что обычно лед находится слишком близко к звезде, и ее свечение мешает подробно рассмотреть птакие образования, но звезда V883 Ori расположилась настолько удачно, что ее видно даже в наземные телескопы.

Во время своих наблюдений астрономы обнаружили большое количество органических молекул: метанол, ацетальдегид, метилформиат, ацетонитрил и ацетон.

Раньше мы никогда не находили ацетон в отложениях космического льда. Так как скалистые и ледяные планеты состоят из твердых материалов, химический состав частиц протопланетных дисков имеет огромное значение, - пояснили астрономы.

Особый интерес к звезде вызван, конечно же, космической органикой, которая может помочь ученым ответить на вопросы о появлении жизни.