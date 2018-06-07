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На ледяной орбите соседней звезды найдена органика

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  • 08 февраля 2019, 18:14
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Астрономы из Токийского университета сделали открытие: обнаружили на орбите соседней звезды органику.

Звезда получила название V883 Ori, а ее главная особенность в том, что она постоянно увеличивается в размерах, растапливая снежную кромку вокруг светила.

Самое интересное оказалось внутри: лед сохранил в себе органику. Ученые пояснили, что обычно лед находится слишком близко к звезде, и ее свечение мешает подробно рассмотреть птакие образования, но звезда V883 Ori расположилась настолько удачно, что ее видно даже в наземные телескопы.

Во время своих наблюдений астрономы обнаружили большое количество органических молекул: метанол, ацетальдегид, метилформиат, ацетонитрил и ацетон. 

Раньше мы никогда не находили ацетон в отложениях космического льда. Так как скалистые и ледяные планеты состоят из твердых материалов, химический состав частиц протопланетных дисков имеет огромное значение, - пояснили астрономы.

Особый интерес к звезде вызван, конечно же, космической органикой, которая может помочь ученым ответить на вопросы о появлении жизни.

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