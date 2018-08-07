В пожаре погибли 10 игроков и сотрудников знаменитого футбольного клуба

Рано утром 8 февраля на базе тренировочного центра футбольного клуба «Фламенго» из Рио-де-Жанейро возник сильный пожар.

В результате погибли 10 человек, среди которых юные футболисты от 14 до 17 лет и сотрудники клуба.

Трое подростков доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Globo, возгорание произошло в 5:10, а к 7:20 огонь был потушен.

Причины пожара еще не установлены. По одной из версий, в кондиционере произошло короткое замыкание.

На данный момент опознаны тела пяти юных игроков.

«Это самая большая трагедия, которую клуб пережил за 123 года своей истории», — цитирует издание президента «Фламенго» Родольфо Ландима.