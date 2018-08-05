Пользователи соцсетей уличили ФНС в рассылке фиктивных налогов

Пользователи Facebook пожаловались на ошибочно начисленные налоги на движимое и недвижимое имущество, которым они фактически не владеют. Активное обсуждение насущной проблемы стартовало на странице пресс-секретаря Государственной Думы Екатерины Ларининой.

По словам автора поста, намедни ей пришел налог и набежавшая пеня за якобы принадлежащее ей транспортное средство. Проблема в том, что у Екатерины уже на протяжении нескольких лет нету личного автомобиля, а налоговики даже не удосужились уточнить марку машины, о которой идет речь.

Мне даже интересно, что это за чудо-машина-невидимка? Хоть бы написали, что там у меня за аппарат имеется, интересно же ж! — пошутила «пострадавшая».

Несмотря на то, что Екатерине уже доводилось сталкиваться с подобными ситуациями, новый «вызов», брошенный ФНС, она восприняла без особого энтузиазма. В беседе с изданием «СНЕГ.TV» она объяснила, что подобные казусы влекут за собой чреду скитаний и мытарств по различным бюрократическим инстанциям.

Трата моего времени и моих нервов — самое печальное, чем мне это грозит. И я буду это проходить: нужно ехать в ГАИ, брать у них справку, везти в налоговую и доказывать налоговой. Не дай Бог, за это время налог и пени уйдут к приставам, еще и к приставам ехать… Представляете, сколько это времени и нервов! — рассказала собеседница издания.

Судя по комментариям подписчиков Екатерины, сталкиваться с подобными трудностями приходилось не ей одной. Посетители ее страницы поведали истории своих аналогично запутанных отношений с ФНС и даже пенсионным фондом.

Прокомментировавший сложившуюся ситуацию профессор Российского государственного университета правосудия Анатолий Селюков связал обилие бюрократических казусов с переходом налоговиков к использованию компьютерной технологии обработки персональных данных.

По его словам, наиболее уязвимым звеном в работе государственных органов является цепочка между самой налоговой и органами государственного учета, где, как показывает практика, и происходит большинство «разрывов».