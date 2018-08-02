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Тест: Удалось бы вам спастись с тонущего «Титаника»?

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  • 08 февраля 2019, 16:31
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

15 апреля 1912 года в 2:20 ночи в ледяных водах Атлантики затонул на тот момент самый большой в мире пароход — «Титаник». На борту было 2208 человек, более 1500 человек погибли, выжило 712, их подобрал пароход «Карпатия» четыре часа спустя после крушения. Интересный факт: на корабле было 12 собак, из них в живых осталось три.

А как вы считаете, удалось бы вам спастись, окажись вы в списке пассажиров корабля? Узнайте, ответив на вопросы теста. Удачи!

Что получилось — вы бы спаслись или погибли? Поделитесь своим результатом с нами в комментариях, а тест отправьте своим самым любознательным друзьям.

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