Созданы ГМО-комары, которым не страшен вирус Зика

Международная группа ученых из США и Тайваня провела исследование, в ходе которого с помощью генной инженерии создала комаров, устойчивых к вирусу Зика.

Специалисты уверены, что их работа сможет повлиять на популяцию диких комаров, которые с каждым поколением будут приобретать устойчивость к вирусу.

Вирус Зика — это вид вирусов, которые переносят комары, распространенные в тропических и субтропических зонах. К характерным симптомам заболевания относят сыпь, суставную и головную боль, а также лихорадку.



Но если вирус подхватит беременная девушка, это может негативно сказаться на формировании ребенка. Возрастает риск развития микроцефалии и других тяжелых пороков у новорожденных.

Из-за высокого риска заражения медики не советуют беременным ездить в места, где есть хотя бы малейшая вероятность заразиться вирусом. Но что делать женщинам из Латинской Америки, центральной части Африки и Индонезии?

Авторы нового исследования стали на шаг ближе к решению этой проблемы.

Так как вирус Зика распространяется преимущественно комарами, мы решили создать генную модификацию насекомых, которая делала бы их неуязвимыми для вируса, и они не могли бы стать разносчиками заразы, — пояснили ученые.

Для этого специалисты внедрили в геном насекомых участки, кодирующие молекулы РНК с заранее заданной последовательностью нуклеотидов. Это помогает молекуле РНК глушить в РНК вируса Зика определенные белки.

Чтобы проверить действенность метода, ученые внедрили вирус в организм комаров, а потом выпустили их в клетки к лабораторным мышам. Мыши оказались тоже с пометкой «ГМО» — в 2018 году их модифицировали так, что при заражении они переносят вирус в более тяжелой форме.

Эксперимент показал, что грызуны, которых кусали обычные комары с вирусом Зика, умерли через несколько дней после начала опыта. Мыши, которым достались ГМО-комары, показали лучший результат: трое выжили, а четвертый боролся с вирусом несколько дней.