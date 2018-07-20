Созданы ГМО-комары, которым не страшен вирус Зика
- 08 февраля 2019, 16:25
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная группа ученых из США и Тайваня провела исследование, в ходе которого с помощью генной инженерии создала комаров, устойчивых к вирусу Зика.
Специалисты уверены, что их работа сможет повлиять на популяцию диких комаров, которые с каждым поколением будут приобретать устойчивость к вирусу.
Вирус Зика — это вид вирусов, которые переносят комары, распространенные в тропических и субтропических зонах. К характерным симптомам заболевания относят сыпь, суставную и головную боль, а также лихорадку.
Но если вирус подхватит беременная девушка, это может негативно сказаться на формировании ребенка. Возрастает риск развития микроцефалии и других тяжелых пороков у новорожденных.
Из-за высокого риска заражения медики не советуют беременным ездить в места, где есть хотя бы малейшая вероятность заразиться вирусом. Но что делать женщинам из Латинской Америки, центральной части Африки и Индонезии?
Авторы нового исследования стали на шаг ближе к решению этой проблемы.
Так как вирус Зика распространяется преимущественно комарами, мы решили создать генную модификацию насекомых, которая делала бы их неуязвимыми для вируса, и они не могли бы стать разносчиками заразы, — пояснили ученые.
Для этого специалисты внедрили в геном насекомых участки, кодирующие молекулы РНК с заранее заданной последовательностью нуклеотидов. Это помогает молекуле РНК глушить в РНК вируса Зика определенные белки.
Чтобы проверить действенность метода, ученые внедрили вирус в организм комаров, а потом выпустили их в клетки к лабораторным мышам. Мыши оказались тоже с пометкой «ГМО» — в 2018 году их модифицировали так, что при заражении они переносят вирус в более тяжелой форме.
Эксперимент показал, что грызуны, которых кусали обычные комары с вирусом Зика, умерли через несколько дней после начала опыта. Мыши, которым достались ГМО-комары, показали лучший результат: трое выжили, а четвертый боролся с вирусом несколько дней.
Новый подход в генетике поможет победить лихорадку Зика во всем мире. Работы в схожем направлении ведутся многими другими группами, и, вероятно, со временем человечество сумеет сделать многих насекомых безопасными с точки зрения распространения не только лихорадки Зика, но и других инфекций, — заключили исследователи.
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