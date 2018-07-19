Кавалер медали «За возвращение Крыма» избежал тюрьмы за убийство

За убийство подчиненного военный суд приговорил младшего сержанта контрактной службы морской пехоты Руслана Ильясова к 22 месяцам ограничения по службе.

В это время сержант не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в его выслугу лет. В это время из его денежного довольствия будут удерживать 20% в доход государства.

Кроме того, гражданский суд приговорил морского пехотинца выплатить родителям погибшего компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Сержант провел год под стражей и был освобожден после приговора под подписку о невыезде, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в Сирии на российской военной базе Хмеймим 8 марта 2017 года Ильясов сделал замечание подчиненному Алмазу Абуталиеву «по поводу наведения порядка на закрепленной территории».

В ответ матрос обматерил своего командира, а затем ударил его несколько раз кулаком по лицу. Когда же сержант упал, подчиненный дважды пнул его ногой по голове.

Поднявшись, разъяренный Ильясов помчался в столовую, где схватил кухонный нож, а затем, вернувшись к обидчику, пять раз ударил его. Раненого матроса доставили в медсанчасть, но он скончался.

Инцидент произошел в присутствии десятка морских пехотинцев, отмечает издание.

Младший сержант сразу же пришел с повинной к командиру. Против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Убийство в состоянии аффекта, вызванного насилием и тяжким оскорблением со стороны потерпевшего» и «Превышение полномочий, приведшее к тяжким последствиям».

Ильясов полностью признал вину, заявил, что из-за полученных ударов по голове плохо помнил и соображал, что делает.

Эксперты установили у него закрытую травму головы с сотрясением мозга, кровоизлияние в мягкие ткани левой теменной области и другие повреждения.

Во время судебного процесса суд снял с сержанта обвинение в превышении полномочий.

Кроме того, при вынесении приговора суд учел явку с повинной, также наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей и наград — медалей Минобороны «За возвращение Крыма» и «Участнику военной операции в Сирии».