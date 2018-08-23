Паралимпийский комитет России восстановили в правах

Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

Восстановление статуса позволит российским спортсменам выступать под флагом своей страны.

Полностью членство будет восстановлено с 15 марта в случае выполнения российской стороной ряда критериев МПК.

В российском комитете отметили, что приветствуют это решение, хотя и считают его запоздалым и небезусловным, отмечается на сайте ПКР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016, прошедшей в Рио-де-Жанейро.



Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором говорилось об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов во время международных соревнований. Также в документе отмечалось, что в 2012—2015 годах бесследно исчезли 35 положительных проб российских паралимпийцев.



В Паралимпиаде-2018 в Южной Корее российские спортсмены приняли участие в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA). Паралимпийский флаг во время парада атлетов перед ними нес волонтер.