Паралимпийский комитет России восстановили в правах
- 08 февраля 2019, 12:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР).
Восстановление статуса позволит российским спортсменам выступать под флагом своей страны.
Полностью членство будет восстановлено с 15 марта в случае выполнения российской стороной ряда критериев МПК.
В российском комитете отметили, что приветствуют это решение, хотя и считают его запоздалым и небезусловным, отмечается на сайте ПКР.
Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2016, прошедшей в Рио-де-Жанейро.
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала доклад, в котором говорилось об употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов во время международных соревнований. Также в документе отмечалось, что в 2012—2015 годах бесследно исчезли 35 положительных проб российских паралимпийцев.
В Паралимпиаде-2018 в Южной Корее российские спортсмены приняли участие в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA). Паралимпийский флаг во время парада атлетов перед ними нес волонтер.
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