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018040

В Домодедово самолет врезался в фонарный столб

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© Марина Лысцева/ТАСС

В столичном аэропорту Домодедово самолет авиакомпании «Ямал» врезался в фонарный столб.

Прилетевший из Тюмени авиалайнер при посадке потерял управление из-за гололеда на полосе и врезался в мачту освещения.

На борту в момент происшествия находились 63 человека. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает News.ru.

«По факту инцидента с самолетом в Домодедово СК России проводит доследственную проверку», — приводит издание сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Комментарии (1)

  • Small 4b79a851aa
    Грибы с Альфа Центавра 35500+ / 7-ая экспедицыя.сегодня, 10:57

    Такие заголовки, как у этой заметки про самолёт и фонарный столб, отталкивают нормально мылящие, культурные, интеллектуально самодостаточные организмы от чтения текста заметки.
    Почему?
    Не надо держать читателей за дураков. Они это тонко чувствуют. Да.
    .
    Грибы.

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