В Домодедово самолет врезался в фонарный столб
- 08 февраля 2019, 10:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном аэропорту Домодедово самолет авиакомпании «Ямал» врезался в фонарный столб.
Прилетевший из Тюмени авиалайнер при посадке потерял управление из-за гололеда на полосе и врезался в мачту освещения.
На борту в момент происшествия находились 63 человека. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает News.ru.
«По факту инцидента с самолетом в Домодедово СК России проводит доследственную проверку», — приводит издание сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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