В Домодедово самолет врезался в фонарный столб

В столичном аэропорту Домодедово самолет авиакомпании «Ямал» врезался в фонарный столб.

Прилетевший из Тюмени авиалайнер при посадке потерял управление из-за гололеда на полосе и врезался в мачту освещения.

На борту в момент происшествия находились 63 человека. По предварительным данным, никто не пострадал, отмечает News.ru.

«По факту инцидента с самолетом в Домодедово СК России проводит доследственную проверку», — приводит издание сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.