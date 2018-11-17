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В Кузбассе автобус с шахтерами упал с обрыва, есть жертвы

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© vk.com

В Кузбассе перевернулся вахтовый автобус, перевозивший шахтеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Распадской угольной компании».

В результате происшествия погибли шесть человек, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Автобус упал с высоты 40—45 метров, рассказал агентству источник в экстренных службах региона.

Транспортное средство двигалось по технологической дороге и рухнуло с обрыва, причина происшествия пока неизвестна, отмечает ФАН.

Компания создала спецкомиссию для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров, куда доставили пострадавших, четыре горняка находятся в тяжелом состоянии, у 12 пострадавших — состояние средней степени тяжести.

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