В Сирии погиб российский сержант

В Сирии при выполнении боевого задания погиб российский военнослужащий — сержант Максим Плетнев. О гибели своего земляка сообщила администрация Тихорецкого района Краснодарского края.

«Детство Максима прошло в станице Терновской, учился в местной школе № 13, затем — в гимназии № 8 города Тихорецка, военном училище им. 4 Краснознаменной воздушной армии города Таганрога с первоначальной летной подготовкой. С 2012 года проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации, служил в ВДВ», — сказано на официальном сайте администрации Тихорецка.

В сообщении указана дата гибели военнослужащего — 31 января 2019 года, а также его возраст — 24 года.

«Максим очень любил спорт, был активным членом патриотического клуба, участвовал в соревнованиях допризывной молодёжи и спортивных состязаниях. Всегда работал над собой для исполнения своей мечты — стать военным», — отметили в администрации.



Похороны сержанта Плетнева состоялись 4 февраля на тихорецком кладбище.

Напомним, всего в ходе военной операции России в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года, по официальным данным по состоянию на середину сентября 2918 года, погибли 107 российских военнослужащих. 74 из них стали жертвами авиакрушений.

В настоящее время российские военные и дипломаты в Сирии заняты тем, что оказывают гуманитарную помощь населению и налаживают диалог с местной оппозицией с целью формирования и запуска конституционного комитета, что в перспективе позволит установить в стране мир на условиях суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. В то же время, продолжаются боестолкновения с террористами и сложное взаимодействий с международной коалицией во главе с США..

Ранее стало известно о гибели российских граждан в Сирии в результате авиаудара международной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор.