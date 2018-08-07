Компания Reebok взорвала Рунет непристойной рекламой

Одна из крупнейший в мире компаний по производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok устроила скандал в Рунете, опубликовав на своем официальном российской аккаунте в Инстаграм серию рекламных снимков с хэштегом #НИВКАКИЕРАМКИ.

«В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно», — сказано в публикации.

Некоторые снимки вызвали настоящую бурю эмоций у пользователей. На них были слоганы «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», «Прикрыла соски, чтобы вы не порезались» и «Когда говорят носить на руках, представляю, как меня носят в гробу».

Сотрудникам Reebok пришлось часть снимков удалить и объясниться. «К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой».

Однако к тому моменту скандальные слоганы успели растиражировать, обсудить, поспорить о ценностях феминизма, высмеять, и даже понаделать мемов. Начали прямо в комментариях в Инстаграме Reebok, где попадаются очень резкие замечания, например: «На лицо вы сели всем здравомыслящим фанатам бренда» и «Теперь ваш бренд в России точно разорится». В то же время, многим женщинам реклама понравилась.



Ведущий специалист по маркетингу компании Reebok Александр Голофаст, адаптировавший рекламу с Маршенкуловой к российским условиям, в свое оправдание заявил «Дождю», что проект был одобрен руководством бренда, однако начальство резко изменило свое мнение, узнав о реакции пользователей соцсетей. Голофаста это задело и он объявил, что больше не собирается сотрудничать с Reebok.



Напомним, летом 2018 года серьезно оскандалилась крупная сеть магазинов с товарами для дома и ремонта «Леруа Мерлен». Это случилось из-за того, что PR-менеджер Галина Панина опубликовала фейковую новость о том, что в Ново-Переделкино «пьяные фанаты сожгли девушку», а затем назвала патриотично настроенных россиян «ваткой».

Позже похожие истории случились с HR-компании Grintern и сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».