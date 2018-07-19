В Крыму задержан заместитель постпреда главы Чечни

В Крыму полиция задержала заместителя постпреда главы Чечни Рамзана Кадырова в республике Мурада Саидова.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», Саидова подозревают в вымогательстве, а само задержание произошло в ресторане «Встреча» в городе Саки. Накануне в том же ресторане избили предпринимателя чеченского происхождения Ибрагима Алиева. Как утверждает источник радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе.

У задержанных было изъято несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет, а также боеприпасы. В МВД обстоятельства этого дела комментировать отказались.

Зато задержание Мурада Саидова оперативно прокомментировал Рамзан Кадыров. По его словам, Саидов был одним из помощников постпреда «на общественных началах».

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. Согласно полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы», — заявил Кадыров.



Глава Чеченской республики напомним, что у россиян на руках миллионы единиц травматического и охотничьего оружия, а его владение и ношение не является преступлением.

«Оба участника инцидента чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — пообещал он.



В 2018 году Рамзан Кадыров в одном из своих постов признался в братской любви к пистолету, назвав оружие «другом и братом». «Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых „слов“ сказал ты врагам и негодяям, защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — признался Кадыров.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как по указанию Рамзана Кадыров в Чечне перевоспитали наглого чеченца из села Автуры Шалинского района Турпала Хасиева, бросившего банку в пассажиров московского автобуса. Также глава республики предложил свою помощь в деле перевоспитания футболистов-хулиганов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

