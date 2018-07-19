найти ×
   
  • USD
    66.02
  • EUR
    74.97
СохранитьСохранено0
×

-102737

В Крыму задержан заместитель постпреда главы Чечни

Small f78f8d6c11

© Елена Афонина/ТАСС

В Крыму полиция задержала заместителя постпреда главы Чечни Рамзана Кадырова в республике Мурада Саидова.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», Саидова подозревают в вымогательстве, а само задержание произошло в ресторане «Встреча» в городе Саки. Накануне в том же ресторане избили предпринимателя чеченского происхождения Ибрагима Алиева. Как утверждает источник радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе.

У задержанных было изъято несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет, а также боеприпасы. В МВД обстоятельства этого дела комментировать отказались.

Зато задержание Мурада Саидова оперативно прокомментировал Рамзан Кадыров. По его словам, Саидов был одним из помощников постпреда «на общественных началах».

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. Согласно полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы», — заявил Кадыров.

Глава Чеченской республики напомним, что у россиян на руках миллионы единиц травматического и охотничьего оружия, а его владение и ношение не является преступлением.

«Оба участника инцидента чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт. Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом», — пообещал он.

В 2018 году Рамзан Кадыров в одном из своих постов признался в братской любви к пистолету, назвав оружие «другом и братом». «Пистолет. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых „слов“ сказал ты врагам и негодяям, защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым, ты был со мной», — признался Кадыров.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как по указанию Рамзана Кадыров в Чечне перевоспитали наглого чеченца из села Автуры Шалинского района Турпала Хасиева, бросившего банку в пассажиров московского автобуса. Также глава республики предложил свою помощь в деле перевоспитания футболистов-хулиганов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
28513003читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
18020942читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

16245681читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202070читать позжечитаю позже