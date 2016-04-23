Лица родственников объединили в одном портрете и показали силу генетики

Канадский фотограф и графический дизайнер Ульрик Коллетт (Ulric Collette) придумал любопытный фотопроект под названием «Генетические портреты». Все работы в нём представляют собой лица родственников, объединённых в одном изображении. Такая графика наглядно показывает всю силу удивительной науки генетика. В лицах детей отчётливо угадываются черты родителей, а женские и мужские черты смешиваются в завораживающий генетический микс.

Странные, забавные, удивительные портреты так и хочется подолгу разглядывать, улавливая сходства и различия между членами одной семьи.

Кристоф, 19 лет и его мать Мадина, 41 год

Гинетт, 61 год и её внучка Исмаэлла, 12 лет

Эрик, 39 лет и его брат Дэни, 31 год

Сёстры Сэм, 15 лет и Максим, 16 лет

Мари-Ив, 35 лет и её брат Жан-Мишель, 30 лет

Софея, 37 лет и её мать Софаль, 62 года

Жан-Филипп, 29 лет и его сестра Вероника, 27 лет

Жюдит, 25 лет и её мать Сюзанна, 51 год

Клод, 54 года и его сын Бенуа, 23 года

Близнецы Лоуренс и Кристина, 25 лет

Лойд, 30 лет и его брат Жан-Филипп, 27 лет

Дженис, 57 лет и её дочь Марианна, 32 года

Близнецы Алекс и Сандрин, 20 лет

Мари-Эндри, 55 лет и её мать Клодетт, 81 год

Карин, 29 лет и её брат Дэни, 25 лет

Даниэль, 60 лет и его дочь Изабелль, 32 года

Исмаэль, 10 лет и её отец Ульрик, 32 года

Роксана, 22 года и её сестра Джил, 25 лет

Натан, 9 лет и его отец Ульрик, 32 года

Жюли, 61 год и её дочь Амели, 33 года

Дени, 60 лет и его сын Матьё, 25 лет

Что вы думаете о таком искусстве?

Ранее «Ридус» рассказывал о другом интересном фотопроекте, в котором фотограф показал разницу между близнецами с помощью потрясающих портретов.