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Москвичка оказалась в больнице после драки на родительском собрании

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© visualhunt.com

Московские медики госпитализировали женщину после драки, произошедшей во время родительского собрания. Скандальная ситуация приключилась в учебном заведении номер 1468, расположенном в Таганском районе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из зданий школы 1468 в центре Москвы. Днем там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, — передает агентство.

Собеседник ТАСС не смог уточнить, приходится ли женщина матерью кому-то из учеников, или же она сама работала в учебном заведении.

Подробности о степени тяжести и характере полученных ею травм пока также не сообщаются.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего. Сама пострадавшая с заявлением в полицию пока не обращалась.

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