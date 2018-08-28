Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Ирины Муравьевой?

Восьмого февраля поздравления с 70-летним юбилеем принимает российская и советская актриса Ирина Муравьева.

За свою продолжительную карьеру она успела принять участие более чем в 80 кинопроектах, однако по-настоящему широкую известность Муравьевой принесли роли в картинах «Москва слезам не верит» и «Карнавал».

Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в ее творчестве?