Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Ирины Муравьевой?
- 08 февраля 2019, 08:00
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Восьмого февраля поздравления с 70-летним юбилеем принимает российская и советская актриса Ирина Муравьева.
За свою продолжительную карьеру она успела принять участие более чем в 80 кинопроектах, однако по-настоящему широкую известность Муравьевой принесли роли в картинах «Москва слезам не верит» и «Карнавал».
Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в ее творчестве?
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