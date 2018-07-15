20 людей, которые были резко против животных дома, а сейчас их обожают

Время от времени все мы запальчиво говорим «Никогда!», но жизнь любит устраивать сюрпризы гордецам, и вот казавшееся невозможным вдруг становится реальностью. Например, люди из нашей подборки клялись, что никогда в жизни не заведут собаку или кошку и уж тем более не позволят ей спать на диване или, боже упаси, в своей кровати. Но стоило им впустить в дом четвероногого питомца, как они уже не представляют своей жизни без него!

Глядя на эти трогательные фотографии, кажется, что все люди обожают животных глубоко в душе. А те, кто не признаются в этом, просто не провели с собаками и котиками достаточно времени.

1. «Собака никогда не будет ездить в моей машине и спать на моей кровати. Мой отец (с)»

2. «Мой отец ненавидел кошек и был очень зол, когда я притащил котёнка домой. 3 года спустя он показывает кошке видео с котиками, пока она сидит у него на коленях. И каждую ночь они спят вместе в одной постели»

3. «Моя мама говорила: „Лапы этой собаки не будет в моём доме!“»

4. «Мой отец, который не хотел никакого кота, только что позвонил на мой телефон и попросил меня выключить воду в ванной, потому что он занят»

5. «Нашёл потерявшуюся собаку и еле уговорил родителей присмотреть за ней, пока я ищу хозяина. Через час моя мама прислала мне это фото».

6. «Мой 79-летний отец говорил: „Я не хочу кошку и не собираюсь таскать её на руках каждый день“»

7. «У нас никогда не будет собаки! — говорила моя мама. На фото она»

8. «Папа всегда говорил мне, как сильно он ненавидит мою кошку. Приехал в гости на праздник и нашёл их вот так»

9. «Когда он был щенком, моя мама отказывалась даже прикасаться к нему месяцами. Теперь она каждый день готовит для него сладкий картофель»

10. «Мой отец не признаёт этого, но я думаю, что он обожает котят, которых воспитывает моя сестра»

11. «Мой отец, который „я — не собачник!“, едут с нашим псом на пляж»

12. «Это мой отец, который „ненавидит кошек“ и „никогда не будет кота в моём доме“, обнимается с нашим котёнком»

13. «Моя мама никогда не хотела собаку, но однажды вышла за новым фильтром для аквариума и вернулась домой с этой маленькой леди»

14. «Мой папа (который не любит кошек) и мой кот смотрят телевизор»

15. «После клятвы никогда не заводить другую собаку, мой отчим привёл домой бродячего пса, который шёл за ним прошлой ночью»

16. «Мой отец перешёл от „я не люблю кошек“ до „это мой кот“, забирая животное у моей сестры»

17. «После четырёх лет уговоров, моя мама наконец позволила папе завести щенка!»

18. «Никогда не хотела, чтобы в моём доме рос кот, а теперь я не знаю, что бы я делала без него. Знакомьтесь, это Флетчер!»

19. «Знакомьтесь, это мой отец, который никогда не хотел „никакую другую собаку“»

20. «Это моя бабушка, которая не хотела кошку»

А у вас есть истории о питомцах, которые смогли растопить чьё-то каменное сердце?