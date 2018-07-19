5 мифов о Менделееве, в которые верят до сих пор

Правда ли, что Менделеев торговал чемоданами в Гостином дворе в Санкт-Петербурге и придумал формулу водки? А еще то, что великий химик быль полный ноль в науке, которой посвятил всю свою жизнь.

В честь 185-летия со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева и Дня российской науки «Ридус» сделал подборку из 5 самых интересных мифов о знаменитом химике.

Увидел таблицу во сне

Это, наверное, один из самых популярных мифов, с которым мы знакомимся еще в школе. Красивая история о том, как великий химик увидел периодическую систему химических элементов во сне и воссоздал ее наяву.

Эта байка появилась уже после смерти ученого, когда его товарищ, русский геолог, профессор Петербургского Университета Александр Иностранцев опубликовал свои воспоминания о Менделееве.

В них геолог рассказал, что после знаменательного открытия он зашел в гости к Дмитрию Ивановичу на чай, и во время беседы Менделеев сказал, что таблица привиделась ему во сне.

И все. Больше никаких других упоминаний о сне с таблицей нет, а то, что есть — едва можно назвать достоверной информацией. Не будем забывать, что свои воспоминания Иностранцев опубликовал через 40 лет после открытия таблицы Менделеева, и на тот момент геологу было 76 лет.

К тому же, современники Менделеева не раз отмечали, что ученый обладал незаурядным чувством юмора и любил придумывать о себе небылицы.

Биографы Менделеева публиковали черновики ученого, которые показывают, что он потратил много времени на создание периодической таблицы. Если химические формулы и снились Менделееву (что вполне нормально, учитывая сколько сил он отдавал науке), то вряд ли они являлись к ним в виде таблицы.

Так что легенда о сне может быть и очень привлекательна, но создание таблицы стало возможным только благодаря упорному труду.



Не дали премию из-за конфликта с семьей Нобелей

Не такой популярный, но все же закоренелый миф об ученом. Якобы великому химику не дали Нобелевскую премию из-за конфликта с семейством Нобелей.

Все, конечно, может быть, но достоверных доказательств этому нет. Известно, что Менделеев открыто критиковал семейство Нобелей и обвинял их в хищении к российской нефти.

На тот момент основатель премии Альфред Нобель уже умер, и так как у него не было детей, все наследство получил его племянник Эмануэль Нобель, управлявший в конце XIX века крупнейшей нефтяной компанией «Товарищество братьев Нобель».

Эмануэль, наверное, знал о неприязни Менделеева, и, имея небольшое влияние в нобелевских кругах, мог повлиять на судьбу премии.

Но это лишь догадки, так как до сих пор многие современные ученые в течение нескольких лет пытаются получить премию. Вероятность получения «нобелевки» с первого раза не так высока, как кажется.

Дмитрий Менделеев выдвигался на премию три года подряд — в 1905, 1906 и 1907 годах, но в первые два года удача обходила его стороной. Лишь в 1907 году комитет выдвинул его кандидатуру, но было поздно.

Дело в том, что премию можно вручать только ныне живущему ученому, а Дмитрий Иванович 20 января 1907 года скончался.



Менделеев торговал чемоданами

Еще один креативный миф — Менделеев умел изготавливать чемоданы и торговал ими в Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Эту легенду об ученом распустила светская дама Ольга Эрастовна Озаровская, которая тоже опубликовала свои воспоминания о Менделееве.

Не секрет, что последние 15 лет своей жизни знаменитый химик проработал в главной Палате мер и весов, где трудилась Озаровская. Воспоминания о Менделееве у нее были очень размытыми, так как в Палате она работала в молодости и недолго.

Так, Ольга Эрастовна рассказывает, что Менделеев был на все руки мастер и даже умел изготавливать чемоданы. К тому же, он их не только делал, но еще и торговал ими… в Гостином дворе.

Этот факт кажется биографам очень неправдоподобным, так как нигде, кроме как у Озаровской, такой информации нет.

Представьте себе, что в последние годы жизни Менделеев был известным ученым, за ним гонялись журналисты и книжные издатели, жаждущие узнать хоть что-то о жизни химика. Неужели они могли пропустить этот интересный факт из его биографии?

Плохо знал химию

Этот миф зачастую распространяют школьные учителя химии, подбадривая своих учеников:

«Менделеев предпринимал несколько попыток поступить в университет и каждый раз заваливал… химию. Но собрался, подтянул предмет, и поступил в престижный ВУЗ. Менделеев смог, и вы сможете».

Давайте начнем с того, что во времена «ЕГЭ» Менделеева сдавать химию для поступления было не нужно. Дмитрий Иванович был из небогатой семьи, поэтому переезд из Тобольска и Петербург обошелся его родителям в копеечку — Менделеев просто не мог не поступить с первого раза.

Напомним, что великий химик окончил Тобольскую классическую гимназию, которая была приписана Казанскому университету. Но по семейным обстоятельствам Менделеев не мог туда поступать, поэтому семья решила перебраться в северную столицу.

Там ученый поступил в Педагогический университет на отделение естественных наук физико-математического факультета.

Поэтому Менделеев априори не мог плохо знать химию, и тем более несколько раз «заваливать вступительные экзамены».

Создал 40-градусную русскую водку

И на закуску миф № 5 — Менделеев придумал формулу русской водки. Каждая легенда о Менделееве обычно опирается на какие-то реальные факты, а потом с годами обрастает небылицами. Миф про водку — не исключение.

Менделеев 31 января 1865 года защитил докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. В своей работе он заложил основы скучной гидратной теории растворов о специфических свойствах смеси из одной части спирта и трёх частей воды.

Об оптимальных свойствах сорокаградусной водки там не было и речи. Через несколько лет после защиты диссертации, в 1887 году, он выступил с докладом о существовании гидратов определённого состава в растворе спирта с водой, но опять же не упоминал водку.



Появлению мифа о создании водки могло способствовать «Исследование водных растворов по удельному весу», в котором Дмитрий Иванович привёл сводную таблицу значений удельных весов водных растворов спирта при различных температурах.

Эта таблица до сих пор используется в качестве алкоголеметрических таблиц производителей водки.

Также Менделеев был председателем комиссии по виноградному вину в 1895—1896 годах. Слухи, что великий химик был реформатором водки или любителем выпить, так и остаются слухами.