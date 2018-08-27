Депутат призвал прекратить травлю учительницы из-за фото в купальнике

После того как учительницу одной из школ Барнаула едва не уволили за фото в купальнике, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев выступил в ее защиту.

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы прекратить травлю педагога и «угомонить» директора школы.

«Эта история говорит о том, что общество затравило учителей, — цитирует РИА Новости депутата. — Сложно противостоять руководству, которое после такой волны СМИ, вероятней всего, создаст для учительницы невыносимые условия».

Накануне преподаватель русского языка и литературы средних классов и член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова дала интервью телеканалу «Катунь 24», в котором рассказала в подробностях о произошедшем.

По ее словам, она сфотографировалась в купальнике на озере Пионерское во время акции, которую барнаульские моржи федерации «Белые медведи» проводили в поддержку зимней Универсиады. Фото, опубликованное в соцсетях, не понравилось родителям некоторых учеников, которые и переслали снимок директору школы. Та, в свою очередь, потребовала, чтобы Кувшинникова уволилась по собственному желанию.

Родители других учеников встали на сторону Кувшинниковой, составили ходатайство и обратились с ним к директору. Благодаря этому Татьяну не уволили.

При этом учительница призналась, что не собирается отказываться от своего хобби.

Ранее сообщалось о том, что омскую учительницу истории Викторию Попову вынудили уволиться из-за ее фотографий в купальнике, опубликованных модельным агентством. Позднее на встрече Поповой с региональным министром образования и директором школы ей предложили вернуться на работу либо в прежнее учебное заведение, либо в любое другое.