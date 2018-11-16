Посмотрите на лучший снимок обратной стороны Луны

Китайский спутник «Лунцзян-2» прислал потрясающие снимки обратной стороны Луны.

Астрономы отредактировали снимки и выложили в Сеть увеличенную версию фотографии, где отмечены все 12 известных кратеров.

Напомним, что 3 января китайская космическая беспилотная станция «Чанъэ-4» успешно приземлилась на обратную сторону Луну. Станция оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Она сделает снимки нашего спутника и возьмет пробу грунта.

Луна и 12 кратеров

Также на борту «Чанъэ-4» находился контейнер с закрытой экосистемой и семена, которые ученые планировали попытаться вырастить на Луне.

Но эксперимент с выращиванием семян хлопчатника провалился — растения погибли при наступлении ночи, когда температура поверхности Луны опустилась до минус 170 градусов по Цельсию.

Несмотря на это, станция скоро проведет следующие эксперименты и начнет подготовку к бурению грунта, а пока «Чанъэ-4» радует астрономов снимками с поверхности нашего спутника.

Все снимки со станции «Чанъэ-4» доставляются на Землю с помощью спутника «Лунцзян-2», который недавно сделал потрясающие снимки обратной стороны Луны.

Например, фотография внизу была сделана в воскресенье, 3 февраля. Спутник прислал снимок нидерландскому телескопу «Двингелоо», откуда сотрудники обсерватории смогли скачать и отредактировать изображение.

До редактирования снимок имел неестественный фиолетовый оттенок. Ученые также разместили «фото до» в своем Twitter.