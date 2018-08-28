Под тяжестью снега в Саратове обрушилась крыша дома XIX века

На улице Радищева в Саратове обрушилась крыша двухэтажного дома, построенного в конце XIX века.

Инцидент произошел 7 февраля в 8:20 МСК. Площадь обрушения кровли составила 15 кв. метров, сообщается на сайте регионального МЧС.

Уточняется, что никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Дом № 5 был признан аварийным еще в 2014 году, сообщает ФАН со ссылкой на источник. Всего в нем было пять квартир, но только в одной из них проживала женщина. Ей удалось выбежать.

«Ее забрали к себе родственники. Остальные четыре квартиры пустовали», — уточнил собеседник агентства.

Сейчас ведутся работы по разбору завалов.

Издание опубликовало видео с места происшествия.

По предварительным данным, чердачная кладка дома рухнула под тяжестью снега, передает РЕН ТВ.

Как сообщили РИА Новости в областном управлении по охране культурного наследия, этот дом является объектом культурного наследия, поскольку считается, что с 1907 по 1911 год в нем жил генерал Антон Деникин.