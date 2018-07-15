Постояльцев пермского дома престарелых довели до истощения и обезвоживания
- 07 февраля 2019, 10:27
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам проверки, проведенной в пермском доме престарелых «Надежда», были выявлены неприемлемые условия содержания пенсионеров.
Они были доведены до истощения и обезвоживания.
«Социальные работники установили наличие угрозы жизни и здоровью проживающих в несанкционированном интернате», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы министерства социального развития Пермского края.
Из приюта были срочно вывезены 12 человек. Их доставили в больницы.
По словам заместителя министра социального развития Пермского края Дмитрия Санникова, в настоящее время все ведомства заняты поиском родственников клиентов «Надежды», с которыми будут решаться вопросы дальнейшего жизнеустройства пенсионеров.
Как пишет издание, до этого в ходе проверки компании «Счастливый берег», осуществляющей деятельность по уходу за стариками, выяснилось, что директор организации с целью извлечения прибыли размещал своих постояльцев в помещениях, не отвечающих требованиям безопасности, и тем самым подвергал риску их здоровье.
Ранее сообщалось, что уборщицу воронежского интерната обвинили в гибели трех пенсионеров при пожаре и приговорили к трем годам и четырем месяцам в колонии общего режима.
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