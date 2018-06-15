Роскомнадзор договорился с Google

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на запрещенные в России сайты, перечень которых ведет Роскомнадзор.

Как сообщаел газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники, Google не стал подключаться к информационной системе с Единым реестром запрещенной информации, но ежедневно получает от Роскомнадзора свежий список запрещенных ресурсов, после чего изучает основания, по которому тот или иной сайт признан запрещенным.

При этом в Google пока не удаляют все ссылки, попавшие в реестр запрещенных сайтов, а только 70%, отмечает издание.

В декабре прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google за нарушение российского законодательства. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей.

Напомним, с нового года в России вступил в силу закон, запрещающий администрации мессенджеров оказывать услуги неидентифицированным пользователям. Смысл нововведений заключается в том, чтобы интернет-сервисами мог пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил меры тем, что возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, можно ли соблюсти полную анонимность при использовании мобильного телефона, и что станет с Рунетом, если государство пустит все на самотек.

