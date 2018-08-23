Всемирный банк насчитал Украине 100 лет развития до уровня Германии

Всемирный банк представил в Киеве свой новый отчет «Развитие Украины: Прошлое, настоящее и будущее», в котором подсчитано, сколько этой стране потребуется времени для достижения текущего уровня жизни Европы.

«При имеющихся темпах экономического роста, которые едва превышают 3% в год, для выхода на текущий уровень доходов Германии Украине понадобится почти 100 лет», — цитирует исследование ТАСС.



По расчетам экспертов Всемирного банка, для достижения текущего уровня доходов Польши Украине может понадобиться около 50 лет. Старший экономист Всемирного банка Карлис Смитс пояснил, что «эти показатели рассчитаны, исходя из количества лет, необходимых для преодоления разрыва между показателями ВВП», и посоветовал продолжать реформы.



Напомним, в последние месяцы мрачные прогнозы относительно благосостояния Украины регулярно озвучиваются представителями высших эшелонов власти. Так, в январе депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов назвал «позорным провалом» превращение Украины из некогда самой развитой республики СССР в самую нищую страну Европы, и предсказал стране «путь в никуда».

До этого кандидат на должность президента Юлия Тимошенко предсказала украинцам «тотальную нищету». Она напомнила, что за последние четыре года ВВП Украины уменьшился в 1,6 раза, уровень жизни людей упал в 1,4 раза в денежном измерении, а инфляция «захлестнула каждую семью». Выходом из сложившейся ситуации Тимошенко видит избрание ее главой государства и экономические реформы.

На днях депутат Верховной рады, экс-министр социальной политики Украины Наталья Королевская заявила о том, что из страны уехали 10 миллионов русскоязычных украинцев. Причиной этого стало навязывания государством украинского языка и стремление киевских политиков на любых условиях сотрудничать с НАТО.