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Украинские пограничники провели учения в Азовском море

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© dpsu.gov.ua

Украинские морские пограничники совместно с Военно-морскими силами Украины провели учения в акватории Азовского моря. Отчет о завершившихся маневрах в среду был опубликован на сайте государственной пограничной службы страны.

Как отмечается в сообщении, украинские моряки отрабатывали комплекс мероприятий на случай проникновения вражеских кораблей в подконтрольные им территориальные воды. Один из возможных сценариев развития событий предполагал попытку имитируемого противника высадить десант на побережье Украины.

По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы, — отмечается на сайте пограничной службы.

В итоге, совместными усилиями морякам и пограничникам удалось заблокировать вражеское судно, не допустив высадки диверсантов.

Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверяя слаженность всех взаимодействующих сил и поддерживая готовность к реагированию на развитие событий в зоне ответственности, — заявил капитан одного из участвовавших в маневрах судов.

Напомним, в последнее время Украинская сторона неоднократно заявляла о торгово-экономической блокаде Азовского моря, якобы учиненной российскими пограничниками.

В минувшем декабре заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Алексей Вольский опроверг позицию украинской стороны, представив официальную статистику грузоперевозок через Керчеснкий пролив.

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