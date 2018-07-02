Песков озвучил минимальную зарплату в пресс-службе президента

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал размер минимальной заработной платы в пресс-службе президента РФ. По его словам, на начальном этапе специалисты этого структурного подразделения получают около 50−60 тысяч рублей, передает ТАСС.

Начинается где-то с 50−60 тысяч рублей, — заявил Дмитрий Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь президента отметил, что перед сотрудниками пресс-отдела открываются хорошие перспективы карьерного роста. Кроме того, они регулярно получают премии, а также надбавки в зависимости от стажа, права доступа к конфиденциальной информации и других особенностей трудового распорядка.

«У нас достаточно длинная „лесенка“ продвижения по службе: сначала специалист, потом консультант, потом советник, у которого несколько градаций, потом — замначальника департамента, начальник департамента, референт, замначальника управления», — рассказал Песков.

Примечательно, что озвученная Дмитрием Песковым минимальная ставка оказалась ниже среднего уровня заработной платы по Москве.

Так, по данным Мосгорстата, осенью прошлого года трудовые доходы среднестатистического москвича составляли 81,8 тысячи рублей в месяц.

Несколько недель назад Дмитрий Песков отвечал на вопрос о размере пенсии Владимира Путина.