«Мой вес был 30 кг»: студентка едва выжила после анорексии

Шотландка Мхайри Стюарт (Mhairi Stewart) несколько лет назад довела до себя до крайней степени истощения и весила всего 30 килограммов. Девушка употребляла всего 300−500 калорий в день и проводила в тренажёрном зале до восьми часов в сутки, до изнеможения занимаясь кардиотренировками и упражнениями с гирями.

Тогда умер мой дедушка, с которым я была очень близка. Я перестала ходить в колледж, погрузилась в депрессию и начала терять контроль над своей жизнью. И я решила, что единственное, что я могу контролировать — это еда. Мой рацион на каждый день составлял 20 грамм каши, протеиновый коктейль, яблоко, яичные белки и немного салата. После приёма пищи я шла в зал и параноидально сжигала каждую калорию — вспоминает девушка тяжёлые дни анорексии.

Тогда Мхайри было 16 лет, и её анорексия стремительно прогрессировала, угрожая унести её жизнь.

«Мои мама и сестра страшно за меня переживали, ходили со мной по врачам, которые пугали тем, что жить мне осталось недолго, если я не начну нормально питаться. Тогда мой вес упал до 30 килограммов, и моя мама Розмари каждую ночь пробиралась ко мне в комнату и спала рядом со мной на полу, боясь, что я умру. Но в моей голове всё было в порядке, я не понимала, что больна», — призналась девушка.



«Когда меня в очередной раз притащили к врачу, он сказал, что мой ИМТ (индекс массы тела) упал до 12 при норме минимум 18, и меня нужно срочно госпитализировать. Так я оказалась в клинике в критическом состоянии, с анорексией и тяжёлым расстройством пищевого поведения», — рассказала шотландка журналистам.

Мхайри прошла месячный курс лечения и выписалась домой. Однако состояние пациентки было далеко от идеального, и ей предстоял ещё долгий путь к выздоровлению. Дома девушка продолжила выполнять назначения доктора, а ещё стала смотреть кулинарное телешоу «The Great British Bake Off» — «Лучший пекарь Британии» и теперь смеётся, говоря, что эта передача спасла её от голодной смерти.

Также шотландка снова начала ходить в спортзал и познакомилась там с тренером по тяжёлой атлетике — 26-летним Адамом, который стал её бойфрендом и главным помощником в борьбе за здоровье. И с его помощью Мхайри добилась такой невероятной формы, что сейчас готовится к соревнованиям Ассоциации физической культуры, в которых участвуют ведущие бодибилдеры и штангисты страны.

Сейчас Мхайре Стюарт 22 года, она работает личным тренером, помогая другим людям добиться идеальной формы, сохранив при этом здоровье. И лишь недавно девушка решилась рассказать свою личную историю на страницах соцсетей:

Мне было так страшно публиковать свою первую фотографию до и после анорексии, но я хотела быть честной, в первую очередь с моими клиентами. Я каждый день работаю над своим здоровьем и мне есть, что рассказать о своих успехах. Теперь мне так нравится быть сильной! И я хочу вдохновить на это других.

Редакция «Ридуса» предлагает вам прямо сейчас узнать свой ИМТ — индекс массы тела.

Показатель индекса массы тела был разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетле в 1869 году. Эта величина позволяет выяснить соответствует ли вес человека его росту и тем самым оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

ИМТ вычисляется по следующей формуле:

Масса тела в килограммах делится на рост в метрах в квадрате.

Например, вес человека = 60 кг, рост = 170 см.

Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен: ИМТ = 60: (1,70×1,70) = 20,7.

Как оценить значение ИМТ:

16 и менее: выраженный дефицит массы тела.

16—18,5: недостаточная масса тела (дефицит).

18,5—24,99: норма.

25—30: избыточная масса тела (предожирение).

30—35: ожирение первой степени.

35—40: ожирение второй степени.

40 и более: ожирение третьей степени (морбидное).

Вот наглядная таблица:

Будьте здоровы!