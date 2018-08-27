В Уппсальском университете выяснили, когда кенгуру научились прыгать.

Для этого археологи проанализировали останки костей предков кенгуру, обнаруженные на территории Австралии за последние годы.

Эволюция семейства кенгуровых до сих пор является большой загадкой для ученых. Так как предки современных кенгуру жили еще 20 миллионов лет назад, найти полноценные останки животных практически невозможно, — заявили ученые.

Большая часть найденных останков датируется двумя миллионами лет.

Предыдущие исследователи предполагали, что появление прыжков у кенгуру тесно связано с изменением климата на материке. Как только климат стал более сухим, кенгуру приходилось покрывать большие расстояния, чтобы получить необходимое количество пищи, из-за этого животные и развили прыгательные навыки.

Но последние археологические находки опровергают эту гипотезу.

Авторы работы пояснили, что «дедушка» кенгуру Nambaroo gillespieae жил около 20 миллионов лет назад, и ученые знают только один хорошо сохранившийся скелет животного. Согласно его форме, зверь мог передвигаться на четырех конечностях, но прыгать не мог.

Поэтому ученые проанализировали и другие останки N. gillespieae с худшей сохранностью. В исследовании рассмотрели лодыжки, икроножные кости и когти.

Анализ этих частей скелета показал, что среди семейства кенгуровых существовали разные животные: одни могли галопировать, другие — прыгать, третьи — лазать по деревьям, а четвертые — ходить на двух ногах.

Кстати, такое разнообразие сохраняется и сегодня, например кенгуровые крысы, внешне похожие на их больших родственников, и древесные кенгуру, обитающие в высокогорных тропических лесах.