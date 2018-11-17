Собака, копирующая хозяйку, стала звездой интернета

Британский фотограф Урсула Эйтчисон (Ursula Aitchison) и её дружелюбный золотистый ретривер по кличке Хьюго (Hugo) прославились в интернете благодаря забавным совместным фотографиям, на которых хозяйка и питомец копируют действия друг друга. Парочка одинаково одевается, носит похожие очки, вместе чистит зубы, читает книги, занимается йогой и обедает за одним столом.

Я обожаю свою собаку! Я снимаю её в нелепых костюмах и позах уже больше года и ни разу не пожалела об этом. На фотопроект меня вдохновил мой дядя Крейги Эйтчисон и его любимые бедлингтон-терьеры, которые всегда были рядом с ним — и на работе, и на отдыхе, — говорит девушка.

Урсула уверена, что между хозяевами и питомцами существует особая связь, которую она хочет подчеркнуть с помощью своих фотографий, а их уже успели полюбить 17 тысяч подписчиков её страницы в Instagram.

Ранее «Ридус» рассказывал, как сильная и независимая женщина каждый день ужинает со своей кошкой, наряжая её в разные затейливые костюмы.