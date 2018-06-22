Подростки отретушировали свои фото для соцсетей, результат опечалил

Британский фотограф Джон Ранкин (John Rankin) прославился на весь мир снимками знаменитостей. В его портфолио есть фотографии Мадонны, Роберта Дауни — младшего, Кейт Мосс, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Хью Гранта и даже королевы Великобритании Елизаветы II.

В своей новой серии работ именитый мастер решил провести социальный эксперимент с участием девочек-школьниц. Он отобрал 15 подростков от 13 до 19 лет, сфотографировал их без макияжа, а затем дал им пять минут на то, чтобы отредактировать свои фото для размещения в социальных сетях.

До фотосъёмки участницы говорили, что им нравится естественная красота, однако на отредактированных фотографиях каждая из них подогнала себя под востребованные обществом стандарты внешности. Девочки мгновенно увеличили себе губы, уменьшили нос, сузили лицо, подровняли челюсть, выделили скулы, замазали веснушки и даже изменили цвет глаз.

«Мы живём в мире повышенной тревоги перед социальной оценкой, в мире, где господствуют фильтры. Пришло время признать разрушительное влияние, которое социальные сети оказывают на самооценку людей, особенно подростка», — сказал встревоженный Ранкин изданию The Sun по итогам эксперимента Selfie Harm («Селфи-вред»).

Фотограф также отметил, как легко в наше время стереть грань между реальностью и фантазией с помощью простых приложений и насколько такая идеализация вредна для подростков:

Мы потребляем пустые визуальные калории. Наш аппетит к этому контенту ненасытен. Мы подсели на визуальный сахар. Фильтры в Instagram или SnapChat так легкодоступны, что это стало по-настоящему опасно, это разрушает самооценку. И самое страшное, что вокруг этой печальной тенденции практически не ведутся споры.

Фотографии эксперимента стали частью выставки под названием «Визуальная диета», организованной M&C Saatchi, Rankin и MTArt Agency, которая исследует влияние изображений на психическое здоровье.

А что думаете об этом вы?

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