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Тест: Угадайте знаменитость по школьной фотографии

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  • 06 февраля 2019, 16:12
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Лица этих знаменитостей знают и любит миллионы людей во всём мире. Сейчас они смотрят на нас с киноэкранов и рекламных баннеров, но когда-то они, как и все мы, были маленькими и учились в школе. Сможете ли вы угадать звезду по школьной фотографии? Многие из них сильно изменились! Давайте попробуем!

Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям, пусть развлекутся.

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