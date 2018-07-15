Тест: Угадайте знаменитость по школьной фотографии

Лица этих знаменитостей знают и любит миллионы людей во всём мире. Сейчас они смотрят на нас с киноэкранов и рекламных баннеров, но когда-то они, как и все мы, были маленькими и учились в школе. Сможете ли вы угадать звезду по школьной фотографии? Многие из них сильно изменились! Давайте попробуем!



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