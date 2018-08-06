Во время экспедиции в Антарктиде полярники пересекли три полюса

На днях завершилась экспедиция полярников «Антарктида. 200 лет открытий» во главе с телеведущим и режиссером Валдисом Пельшем.

Ученым, фотографам и техническим специалистам экспедиции удалось за 50 дней пройти через три полюса, чего раньше не делал никто.

Экспедиционная группа из семи человек преодолела 5519 км на двух вездеходах «Емеля» без пополнения топлива и запасов. Сообщается, что участники прошли через полюс Недоступности, Южный полюс и Полюс холода, посетив четыре действующие станции: Новолазаревскую, Амундсен-Скотт, Восток и Прогресс.

Мы хотели совершить первый в истории трансарктический автономный пробег и снять документальное кино про Антарктиду. Мы не выбирали легких маршрутов, чтобы почувствовать себя настоящими первооткрывателями, — рассказали участники экспедиции.

Участники экспедиции были официально посвящены в полярники-передвижники на российском научно-исследовательском судне «Академик Федоров».

Если все пойдет по плану, фильм «Антарктида. 200 лет открытий» выйдет осенью 2019 года.

Напомним, что Антарктиду открыли относительно недавно — в январе 1820 года. Российские моряки капитан 2-го ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М. П. Лазарев на шлюпах, несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и доказали существование земли в районе Южного полюса.

Но потом еще около 100 лет ученые спорили, что за землю открыли моряки, — является ли Антарктида материком или группой островов. Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием сложных технических средств.