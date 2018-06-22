Знаменитости встретились с самими собой в молодости

Брэд Питт (верхнее фото)

Представьте, если бы вы могли вернуться в прошлое и встретиться с самим собой — молодым, наивным, легкомысленным. Что бы вы себе сказали? Какой дали совет?

Голландский художник Ард Гелинк (Ard Gelinck) ещё не изобрёл машину времени, зато научился мастерски фотошопить. В своём новом проекте он соединил изображения знаменитостей в молодости с их недавними фотографиями, как если бы они встретились сами с собой в юности и зрелости.

Получилась очень интересная серия работ, в которой можно увидеть, что звёзды, такие как Фредди Меркьюри, Мадонна, Том Хэнкс, Дженнифер Энистон и другие, тоже стареют. Но не все. Некоторых, кажется, время совсем не трогает.

Джулия Робертс

Ричард Гир

Бритни Спирс

Сильвестр Сталлоне

Кейт Мосс

Том Хэнкс

Дженнифер Энистон

Роберт Де Ниро

Эмма Уотсон

Майкл Джексон

Мадонна

Уилл Смит

Дрю Берримор

Фредди Меркьюри

Тина Тёрнер

Пол Маккартни

Леди Гага

Мел Гибсон

Стивен Спилберг

Синди Лопер

Харрисон Форд

Эми Уайнхаус

Мик Джаггер

Стинг

Бейонсе

Дэвид Боуи

Пинк

Джордж Клуни

Джонни Депп

Кортни Кокс

Мэтт Леблан

Барак Обама

Мишель Обама

Клинт Иствуд

Кристина Эпплгейт

Робби Уильямс

Эд Ширан

Адель

Лайонел Ричи

Джон Бон Джови

Брюс Спрингстин

Джордж Майкл

Генри Винклер

Карис ван Хаутен

Роб Лоу

Знаменитости любит показывать, что они такие же люди, как все. Например, публикуют свои фотографии без макияжа. Или рассказывают, кем они работали до того, как прославились на весь мир.