В Татарстане возбудили дело о жестоком убийстве более 500 собак

В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с жестоким обращением с животными. Предприниматель, с которым исполком Мамадышского района республики заключил договор на отлов бездомных собак, в течение 2017−2018 годов умертвил 529 животных с помощью препарата «Адилин-супер», содержащего яд кураре.

Его использование является жестоким методом умерщвления животных и запрещено, поскольку гибель происходит от удушья и при полном сохранении сознания и болевой реакции, — пояснил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По его словам, руководитель службы отлова не соблюдал требования законодательства при выполнении работ по регулированию численности безнадзорных животных.

Кроме того, мужчина не информировал население о местах и сроках отлова животных.

Вместо помещения собак в приют, их осмотра, содержания на карантине, вакцинации, кастрации и возвращения в места прежнего обитания, предприниматель умерщвлял животных там, где их находил. Трупы животных без какого-либо учета он хоронил в скотомогильниках.

В настоящее время расследование находится на контроле надзорного ведомства, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

В декабре прошлого года в России впервые был принят закон «Об ответственном обращении с животными». В документе отмечено, что животные — существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, а человек ответственен за их судьбу.