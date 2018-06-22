В Швеции полиция нашла в мусорном баке две королевские короны

В пригороде Стокгольма полиция нашла в мусорном баке две королевские короны и державу, украшенные золотом, жемчугом и драгоценными камнями, сообщает BBC News.

Погребальные регалии правившего в XVII веке короля Карла IX и его супруги Кристины были похищены 31 июля прошлого года из Стренгнесского кафедрального собора на глазах у прихожан.

Преступники, укравшие реликвии, скрылись на скоростном катере.

В сентябре был задержан один из подозреваемых в преступлении — 22-летний мужчина.

В отношении него идет судебное разбирательство. Поиск остальных фигурантов дела продолжается.

Стоимость регалий оценивается в 65 миллионов шведских крон (около 7,2 миллиона долларов). В настоящее время полиция проверяет подлинность драгоценностей.

Что интересно, шведской полиции уже приходилось находить королевские регалии в недостаточно подходящих для них местах. Так, в мае 2013 года на трассе в центральной Швеции полицейские обнаружили в мусорных мешках скипетр и корону, принадлежавшие королю Юхану III, который правил страной в XVI веке.