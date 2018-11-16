В Москве за взятку задержали начальника отдела таможни

В столице задержали начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной оперативной таможни.

В отношении сотрудника таможни возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, данный начальник отдела таможни в апреле прошлого года получил от представителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 347 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.