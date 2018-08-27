У побережья США столкнулись два военных корабля

Два американских военных корабля столкнулись у побережья штата Флорида, сообщается в заявлении ВМС США в официальном аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел во вторник, 5 февраля. Ракетный крейсер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary выполняли маневры во время пополнения запасов и столкнулись кормами.

В результате происшествия никто не пострадал, корабли продолжили плавание.

Специалисты оценят причиненный ущерб, когда суда прибудут в порт. Кроме того, Командование сил флота США и Командование морских перевозок проведут расследование ЧП, сообщает газета «Известия».