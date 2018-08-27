У побережья США столкнулись два военных корабля
- 06 февраля 2019, 08:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Два американских военных корабля столкнулись у побережья штата Флорида, сообщается в заявлении ВМС США в официальном аккаунте в Twitter.
Инцидент произошел во вторник, 5 февраля. Ракетный крейсер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary выполняли маневры во время пополнения запасов и столкнулись кормами.
В результате происшествия никто не пострадал, корабли продолжили плавание.
Специалисты оценят причиненный ущерб, когда суда прибудут в порт. Кроме того, Командование сил флота США и Командование морских перевозок проведут расследование ЧП, сообщает газета «Известия».
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