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Киселев рассказал Дудю о родных с гражданством США и Германии

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© youtube.com

Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев дал большое интервью Юрию Дудю, в котором среди прочего рассказал о проживающих за границей родственниках. Оказалось, что родной брат Киселева Андрей имеет гражданство США, а племянник — гражданин Германии.

Андрей Киселев старше Дмитрия на восемь лет, и в настоящее время живет в городе Аврора под Денвером, в штате Колорадо. «Мы, к сожалению, никак не общаемся. Наши отношения прервались, не по моей вине, я пробовал писать письма, но он настроен против России, к сожалению», — заявил телеведущий.

В СССР Андрей окончил медицинский институт и благодаря свободному владению английским и французским языками еще молодым человеком получил высокую должность в Красном Кресте в Швейцарии, проработав там восемь лет. Когда Киселев-старший вернулся домой, Советский Союз уже распался, и он отправился бороться с лихорадкой Эбола в Африку, а затем получил «грин-карту» и уехал в США, где в итоге устроился работать в системе здравоохранения.

«Мы виделись последний раз когда он приезжал к маме на день рождения, когда ей исполнилось 90 лет. И он приехал не в сентябре, когда была дата, а в феврале, когда самые дешевые билеты, я так понял. Я приехал из Украины специально, чтобы его встретить, он жил у меня в доме, в Королеве. Помню, катал его на воздушном шаре, чтобы доставить ему удовольствие, а он все говорил: „У меня страховки нет на это“. Такой он, американский. Это было в 2005 году. Фактически, я не видел его 14 лет», — сказал Дмитрий Киселев.

Киселев отметил, что напряженные отношения между ним и его братом не связаны с политикой и не сложились «из-за отношения к родителям» и «это семейная история».

Сын старшего брата Дмитрия Киселева, Сергей, оказался гражданином Германии. О нем Дудь выяснил, что тот воевал в Донецкой Народной Республике на стороне ополчения. Дмитрий Киселев подтвердил эту информацию и рассказал, как так получилось:

«Ну он сказал: „Я — русский, я поеду поддерживать, я поеду воевать“. Вот и все. У него погиб командир взвода, он взял на себя командование, награжден даже какой-то медалью, наградой в Донецке, но сейчас он сидит в тюрьме в Германии. Он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне, потом поехал в Болгарию по каким-то монашеским делам, и болгары его арестовали, отправили в Германию, и он сейчас сидит в тюрьме по очень плохой статье: терроризм, оружие. За то, что он воевал».

С племянником Дмитрий Киселев поддерживает близкие отношения, насколько это возможно в сложившейся ситуации, и помогает материально его семье. Киселев отметил, что Сергей о выборе своего жизненного пути не жалеет.

Дмитрий Киселев добавил, что и своих собственных сыновей он бы поддержал, если бы они решили ехать воевать на Донбасс. «Потому что государственный переворот, который произошел на Украине, это такая жестокая вещь, и если люди в Донбассе не признали этот переворот, и хотят сохранить свой образ жизни и свою культуру, и кто-то хочет им помочь, то я считаю, что это — благородное дело», — заключил он.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, какими получились интервью Юрия Дудя с Эдуардом Лимоновым, Владимиром Познером, Никитой Михалковым и другими общественными деятелями.

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