Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил о готовности Кишинева отказаться от реинтеграции Приднестровья ради вступления в Евросоюз.



«Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», ― цитирует слова Канду ФАН.



Он подчеркнул, что евроинтеграция является приоритетной целью для Молдавии. «Здесь не может быть никаких дискуссий. Это — однозначно наше будущее», — добавил спикер парламента.

Одновременно президент Молдавии Игорь Додон напомнил согражданам, что Россия и Владимир Путин хорошо относятся к молдаванам.

«Он видит в нас друзей», — заявил Додон в интервью телеканалу Accent TV. По его словам, у России есть четкая и объективная информация о том, что происходит в Молдавии, и стремление сохранять хорошие отношения. Президент напомнил, что Москва оказывает Кишиневу гуманитарную помощь и согласилась начать процесс миграционной амнистии.



Напомним, хотя Игорь Додон настроен по отношению к России дружелюбно, по конституции его возможности ограничены. Время от времени Конституционный суд страны приостанавливает его полномочия. Правительство и значительная часть депутатов молдавского парламента ориентированы на страны Запада и периодически выдвигают требования вывода российских войск из Приднестровья и предъявляют Москве счет за «оккупацию» этой территории.