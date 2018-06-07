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В России анонсировали первого человекоподобного робота

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Владимир Смирнов/ТАСС

Компания «Промобот» разработала первого в России человекоподобного робота, способного выполнять несложную работу.

Свое изобретение компания предлагает предприятиям в качестве консультанта, экскурсовода или консьержа.

Как сообщает газета «Известия», этот андроид способен распознавать лица людей, сканировать документы и разговаривать на разных языках с несколькими собеседниками. Кроме того, робот может избегать столкновений с другими объектами и даже регулировать свой рост.

Работает он от батареи, которой хватает на девять часов. Столько же времени понадобится и на ее подзарядку.

Стоимость новинки составляет 1,2 млн рублей, пишет издание. Согласно подсчетам, затраты могут окупиться без учета ремонта не ранее, чем через 28 месяцев.

Ранее своего человекоподобного робота представил концерн «Калашников».

Напомним, что андроид София, разработанная гонконгской компанией Hanson Robotics, стала первым в мире роботом, получившим гражданство. У нее есть паспорт Саудовской Аравии.

В начале 2018 года у Софии появилась нижняя часть туловища, и теперь она может самостоятельно передвигаться. Самым скандальным ее заявлением на сегодняшний день считается обещание уничтожить человечество.

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