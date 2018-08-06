Бывшая топ-модель стала бездомной
- 05 февраля 2019, 18:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывшая испанская топ-модель Настасия Урбано, зарабатывавшая когда-то по миллиону долларов ежегодно, осталась без крыши над головой и средств к существованию.
Сейчас 57-летней женщине приходится ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.
Кроме того, она не в состоянии платить по счетам и пребывает в депрессии.
В интервью Daily Mail Урбано рассказала о том, что в молодости работала в знаменитом модельном агентстве Ford Models, снималась для таких крупных журналов, как Vogue, а также была лицом легендарных французских духов Opium.
«На протяжении нескольких лет мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней. – цитирует ее издание. - Я обедала с Джеком Николсоном, Энди Уорхолом и Романом Полански».
Роковой для нее стала встреча с будущим мужем. Урбано уверяет, что именно он ее разорил.
Экс-модель призналась, что бывшие модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, оставшиеся ее друзьями, помогают ей «снова встать на ноги».
При этом Урбано призналась, что устала выпрашивать деньги и хочет, чтобы ее дети гордились своей матерью.
Ранее сообщалось о печальной судьбе нескольких топ-моделей. В августе 2018 года модель Playboy Кристина Карлин-Крафт была найдена задушенной в собственном доме. А в мае того же года стало известно о смерти бывшей модели Playboy Стефани Адамс. Женщина и ее 7-летний сын скончались после падения с 25-го этажа отеля Gotham на Манхэттене.
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