Бывшая топ-модель стала бездомной

Бывшая испанская топ-модель Настасия Урбано, зарабатывавшая когда-то по миллиону долларов ежегодно, осталась без крыши над головой и средств к существованию.

Сейчас 57-летней женщине приходится ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.

Кроме того, она не в состоянии платить по счетам и пребывает в депрессии.

В интервью Daily Mail Урбано рассказала о том, что в молодости работала в знаменитом модельном агентстве Ford Models, снималась для таких крупных журналов, как Vogue, а также была лицом легендарных французских духов Opium.

«На протяжении нескольких лет мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней. – цитирует ее издание. - Я обедала с Джеком Николсоном, Энди Уорхолом и Романом Полански».

Роковой для нее стала встреча с будущим мужем. Урбано уверяет, что именно он ее разорил.

Экс-модель призналась, что бывшие модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, оставшиеся ее друзьями, помогают ей «снова встать на ноги».

При этом Урбано призналась, что устала выпрашивать деньги и хочет, чтобы ее дети гордились своей матерью.

Ранее сообщалось о печальной судьбе нескольких топ-моделей. В августе 2018 года модель Playboy Кристина Карлин-Крафт была найдена задушенной в собственном доме. А в мае того же года стало известно о смерти бывшей модели Playboy Стефани Адамс. Женщина и ее 7-летний сын скончались после падения с 25-го этажа отеля Gotham на Манхэттене.