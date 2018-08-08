Украинская Рапунцель рассказала, как отрастила волосы длиной 2 метра

Алёне Кравченко (Alena Kravchenko) 33 года, она живёт с мужем в Одессе, растит девочек-близняшек и развивает собственный бизнес по организации праздников. В интернете девушка прославилась благодаря своим роскошным волосам длиной больше 2 метров, которые, по её словам, она не стрижет вот уже 28 лет.

«Любовь к длинным волосам мне привила мама. Она всегда говорила, что женская красота заключена в волосах. Со временем я поняла, что она права. Нет ничего прекраснее девушки с естественными длинными распущенными волосами!», — пишет Алёна в своём Instagram.

Последний раз девушка стригла волосы в 5 лет, так к 14 годам волосы выросли длиной до лопаток, к 20 годам — до талии, а к 33 роскошная золотая грива одесситки уже достаёт до пола. Украинская Рапунцель утверждает, что секрет красоты её волос в том, что она очень редко их моет — не чаще, чем раз в три недели. Алёна говорит, что все шампуни содержат химические вещества, которые вредят волосам, поэтому она постоянно ищет натуральные средства, а ещё ухаживает за локонами с помощью различных масел, которые придают им блеск.

«Ухаживать за такими волосами непросто, но красота того стоит», — улыбается украинка. Чаще всего Алёна заплетает свою гриву в косы или делает пучок. А распускает только по особым случаям, которым очень радуется, ведь узел из тяжёлой массы волос получается довольно увесистым.

Подстригать свои кудри девушка не планирует, так как уверена, что такая копна волос делает её уникальной: «Когда я распускаю волосы, это всегда привлекает много внимания, прохожие часто фотографируют меня и называют Рапунцель, что для меня большая честь. Я чувствую себя уникальной и очень счастлива, если меня так видят люди».



«Мой муж Александр увидел мои волосы во всю длину только на третьем свидании и был очень шокирован. А потом он понял, как это красиво и необычно», — рассказала Алёна изданию Daily Mail. Украинка признаётся, что хочет привить любовь к длинным волосам и своим дочкам-близняшкам Валерии и Мирославе.

«Недавно я прочитала, что рост волос является признаком физического и психического благополучия, так что, если это правда, значит я всё делаю правильно! Мои волосы и сейчас продолжают расти, но не так быстро, как раньше. Мне бы хотелось, чтобы дочки видели, что длинные волосы — это красиво и то, чем можно гордиться. Надеюсь своим примером показать им, сколько удовольствия и причин для гордости мне доставили мои локоны за все эти годы», — добавила украинка.

Ранее «Ридус» рассказывал о 32-летней художнице, которая также отрастила волосы длиной два метра и утверждает, что совсем не моет их вот уже 20 лет.

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Ещё одна маленькая Рапунцель с шикарными волосами тоже стала любимицей интернета, правда её маму тут же обвинили в эксплуатации красоты дочери.

А вот новозеландский фотограф решила, что одни из самых угнетённых людей на планете — рыжеволосые, и создала проект Red Matters для защиты всех рыжих людей Земли.