NASA побывало на всплывшем острове в Тихом океане

Специалисты NASA рассказали о первых исследованиях нового острова Хунга Тонга-Хунга Хаапай в Тихом океане.



Он внезапно возник в результате вулканической активности, но, в отличие от других похожих островов, не исчез через некоторое время.

Впервые остров заметили в 2014 году, когда произошло извержение подводного тихоокеанского вулкана Хунга-Тонга. Тогда на спутниковых снимках появился небольшой участок суши в 45 км к северо-западу от Тонга.

Как правило, такие острова состоят из вулканического шлака, а изучить их не удается из-за того, что они очень быстро уходят под воду, — пояснили ученые.

До недавнего времени за последние 150 лет только три таких островка смогли продержаться больше трех месяцев и не затонуть. Но новый остров в Тихом океане побил все рекорды — Хунга Тонга-Хунга Хаапай уже три года держится на своем месте.

В конце 2018 года ученые NASA высадилась на Хунга Тонга-Хунга Хаапай и смогли вживую посмотреть на природу острова. Оказалось, что спутниковые изображения не совсем так показали рельеф острова.

Рельеф оказался более приподнятым, чем казалось на снимках, а еще на острове успели поселиться птицы для гнездования, а также прорасти некоторые растения.

К сожалению, эрозия и осадки не позволят острову просуществовать десятилетия. Ученые отмечают, что уже сейчас волны захватывают большую часть южного побережья.

Во время исследования острова специалисты NASA взяли образцы пород, которые показали, что Хунга Тонга-Хунга Хаапай осталось жить от 6 до 30 лет.