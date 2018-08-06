Украина сократила количество поездов в Россию

Украинская акционерная компания «Укрзалізниця» сократила количество поездов в Россию из-за падения спроса, сообщает УНИАН.

В частности, с 5 февраля поезда из Одессы и Харькова будут ездить в Москву через день, в то время как раньше они отправлялись ежедневно.

В компании отметили, что пассажиропоток между странами стремительно падает. Так, в 2018 году в Россию по железной дороге съездили 772,9 тысячи пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году.

В пресс-службе компании напомнили, что в 2018 году уже были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян остался доволен этим решением компании, отмечает ФАН.

«Приветствую это решение и надеюсь, что уже в ближайшее время количество поездов в Москву и другие российские города сократится до нуля», — приводит агентство слова чиновника.

В августе прошлого года министр Омелян заявил, что украинские власти обсуждают вариант полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

