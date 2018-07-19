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Тест: Насколько сильный у вас характер?

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  • 05 февраля 2019, 15:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Есть люди-кремень, у которых всё под контролем, сказали — как отрезали, пообещали — сделали. Рядом с такими бывает неуютно, зато безопасно. А есть мягкосердечные люди, которые с трудом отстаивают собственные права, зато отличаются добротой и всегда охотно помогают другим. А в вашем характере соблюдён баланс между силой и мягкостью? Пройдите наш тест, чтобы узнать.

Что получилось? Поделитесь с нами в комментариях. А тест отправьте своим друзьям и коллегам.

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