Тест: Насколько сильный у вас характер?

Есть люди-кремень, у которых всё под контролем, сказали — как отрезали, пообещали — сделали. Рядом с такими бывает неуютно, зато безопасно. А есть мягкосердечные люди, которые с трудом отстаивают собственные права, зато отличаются добротой и всегда охотно помогают другим. А в вашем характере соблюдён баланс между силой и мягкостью? Пройдите наш тест, чтобы узнать.

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