Эксперт рассказал, как избежать штрафа за простой целевых земель
- 05 февраля 2019, 14:32
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Свердловский областной суд оштрафовал местного собственника целевого земельного участка за неисполнение предписанных обязательств. «Счастливому обладателю» 10 соток, выданных под строительство дома около 10 лет назад, пришлось заплатить штраф в размере 32 861 рубля, пишет «Российская газета».
По данным издания, административное разбирательство началось на основании результатов внеплановой выездной проверки, которая не смогла обнаружить на участке видимых свидетельств ведущихся строительных работ. В итоге собственник был привлечен к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ.
Как следует действовать владельцам целевых земельных участков, по тем или иным причинам оказавшимся неспособными выполнять принятые обязательства, «Ридус» поинтересовался у председателя Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игоря Скрипки.
Приобретая или беря в аренду целевой участок, будь то строительное или сельскохозяйственное назначение, конечно же, нужно соблюдать условия договора, иначе такой участок просто не следует брать, — поделился профессиональным мнением эксперт.
По мнению собеседника «Ридуса», если вы все-таки оказались в подобной ситуации, первым делом следует немедленно уведомить орган, передавший вам права на участок. Однако даже в таком случае избежать штрафа со стопроцентной гарантией едва ли получится.
Штрафуют, в общем-то, не очень часто, обычно это случается, когда земля явно кому-то нужна, например тому же муниципалитету или другому претенденту использовать ее по назначению. Обычно со штрафа начинается процедура ее повторной передачи, — рассказал собеседник издания.
Некоторые собственники приобретают целевую землю по собственной невнимательности или в надежде на русский авось. По словам Игоря Скрипки, в обоих случаях дело может кончиться денежным взысканием.
Первое, на что стоит обратить внимание, покупая землю «с рук», это предыдущий договор купли-продажи. Все наложенные на интересующий вас участок обременения должны быть отражены в нем, напоминает юрист.
Покупая такую землю, вы в любом случае покупаете все обременения, — резюмировал Игорь Скрипка.
Войти через социальные сети: