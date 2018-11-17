Астрономы NASA сделали 3D-модель астероида Бенну

Астрономы NASA создали 3D-модель астероида Бенну, за которым уже несколько месяцев наблюдает межпланетная космическая станция OSIRIS-REx.

Недавно аппарат прислал на Землю качественные снимки астероида, на основе которых ученые сделали 3D-модель Бенну.

Напомним, что астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте. Название для астероида было предложено 9-летним мальчиком во время конкурса среди школьников.



Последние исследования показали, что астероид имеет грубую скалистую поверхность, полную валунов и кратеров.

В новом исследовании специалисты использовали данные станции OSIRIS-REx, чтобы получить 3D-модель Бенну.

К сожалению, из-за очевидного ограничения точности радаров модель отражает форму астероида лишь приблизительно. Мы планируем со временем уточнить размеры, — рассказали ученые.

Специалисты пояснили, что они сделали модель астероида в форматах STL и OBJ, чтобы любители астрономии и владельцы 3D-принтеров смогли распечатать точную модель Бенну.

Некоторые энтузиасты уже показали свои работы.