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Астрономы NASA сделали 3D-модель астероида Бенну

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  • 05 февраля 2019, 13:12
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Астрономы NASA создали 3D-модель астероида Бенну, за которым уже несколько месяцев наблюдает межпланетная космическая станция OSIRIS-REx.

Недавно аппарат прислал на Землю качественные снимки астероида, на основе которых ученые сделали 3D-модель Бенну.

Напомним, что астероид получил свое название в честь птицы Бенну, которая является символом воскрешения Осириса — царя загробного мира в Древнем Египте. Название для астероида было предложено 9-летним мальчиком во время конкурса среди школьников.

Последние исследования показали, что астероид имеет грубую скалистую поверхность, полную валунов и кратеров.

В новом исследовании специалисты использовали данные станции OSIRIS-REx, чтобы получить 3D-модель Бенну.

К сожалению, из-за очевидного ограничения точности радаров модель отражает форму астероида лишь приблизительно. Мы планируем со временем уточнить размеры, — рассказали ученые.

Специалисты пояснили, что они сделали модель астероида в форматах STL и OBJ, чтобы любители астрономии и владельцы 3D-принтеров смогли распечатать точную модель Бенну.

Некоторые энтузиасты уже показали свои работы.

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